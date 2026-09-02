Результаты: Тур Британии-2026. Этап 1. Результаты

Lincoln — Lincoln, 182,5 км 1 AskeyLewis NSN Cycling Team 4:02:44 2 GannaFilippo Netcompany INEOS 0:02 3 WellensTim UAE Team Emirates — XRG ,, 4 StuyvenJasper Soudal Quick-Step 0:09 5 HooleDaan Decathlon CMA CGM Team ,, 6 TrentinMatteo Tudor Pro Cycling Team ,, 7 VermeerschFlorian UAE Team Emirates — XRG 0:11 8 RoweElliot Great Britain.