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Беженец из-под Торецка Мухин прятался от ТЦК, чтобы не воевать против своих

Беженец из-под Торецка Мухин прятался от ТЦК, чтобы не воевать против своих

Беженец из поселка Новгородское, расположенного под Торецком, Юрий Мухин рассказал, что вынужден был прятаться от ТЦК, как и многие другие призывники, так как не хотел воевать против своих, передает РИА Новости.

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