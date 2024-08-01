"Работать некому": Русских пугают пустыми полками после депортации мигрантов

ninikooo Митусова

А не нужно нас пугать- кто ни пробовал- плохо заканчивал- учите историю, ублюдки и вон с нашей земли!!! Не твит вам здесь ни гостями, ни хозяевами. Мы на своей земле сами разберемся со всеми проблемами. Валите все до единого в свои аулы и кишлаки!!! Достали уже!!! И диаспоры все прихватите с депутатами Госдумы- они вам новую жизнь на родине построят.