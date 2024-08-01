Никогда такого не было, и вот опять: русских снова пугают пустыми магазинными полками после депортации мигрантов.
"Работать некому": Русских пугают пустыми полками после депортации мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
А не нужно нас пугать- кто ни пробовал- плохо заканчивал- учите историю, ублюдки и вон с нашей земли!!! Не твит вам здесь ни гостями, ни хозяевами. Мы на своей земле сами разберемся со всеми проблемами. Валите все до единого в свои аулы и кишлаки!!! Достали уже!!! И диаспоры все прихватите с депутатами Госдумы- они вам новую жизнь на родине построят.
Ответить
1 час.
Жук Добрый
Закрыть все магазинчики эти на пару недель, вот там и видно будет всю мразь ) Оттянуться решили, бизнесмены куевы. Не доходит до них пока что всё меняется
Ответить
1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Гнать инородцев, будет где работать собственным людям, и желательно побыстрей, пусть дома у себя работают, а то там некому улицы убирать, засрались совсем
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии