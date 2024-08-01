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    Ложь, "звиздеж" и провокация!!! Как все-таки легко манипулировать нами!!! Тут не все, как говорится, однозначно!! Сюж...«Ты - ЧМО, понял!...
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"Работать некому": Русских пугают пустыми полками после депортации мигрантов

"Работать некому": Русских пугают пустыми полками после депортации мигрантов

Никогда такого не было, и вот опять: русских снова пугают пустыми магазинными полками после депортации мигрантов.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А не нужно нас пугать- кто ни пробовал- плохо заканчивал- учите историю, ублюдки и вон с нашей земли!!! Не твит вам здесь ни гостями, ни хозяевами. Мы на своей земле сами разберемся со всеми проблемами. Валите все до единого в свои аулы и кишлаки!!! Достали уже!!! И диаспоры все прихватите с депутатами Госдумы- они вам новую жизнь на родине построят.
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1 час.
Жук Добрый
Закрыть все магазинчики эти на пару недель, вот там и видно будет всю мразь ) Оттянуться решили, бизнесмены куевы. Не доходит до них пока что всё меняется
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Гнать инородцев, будет где работать собственным людям, и желательно побыстрей, пусть дома у себя работают, а то там некому улицы убирать, засрались совсем
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25 мин.

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