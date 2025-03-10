Забравшемуся на Биг-Бен пропалестинскому активисту предъявили обвинения

Пропалестинскому активисту, забравшемуся на Биг-Бен в Лондоне, предъявлены обвинения. «Дэниел Дэй был обвинён в намеренном или совершённом по неосторожности нарушении общественного порядка и проникновении на охраняемую территорию», — цитирует РИА Новости слова Лондонской полиции.
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