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Царьград

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Раскрыты новые тренды политтехнологий перед выборами

Раскрыты новые тренды политтехнологий перед выборами

Избирательная кампания в Госдуму IX созыва близится к концу. Политтехнологи подводят предварительные итоги: кампания запомнилась стратегией "сидеть в засаде", тотальным "полевением" риторики, юридическими атаками вместо политических баталий и активным использованием ИИ.

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