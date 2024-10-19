В Южной Корее созвали совещание из-за «перемещения войск КНДР в РФ»: главное за сутки

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Южная Корея созвала экстренное совещание в связи с якобы перемещением группы северокорейских военных в Россию, в ОАЭ заявили, что помогли РФ и Украине обменять более 2 тысяч пленных, а США готовы предоставить Украине 20 млрд долларов за счет активов России.
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