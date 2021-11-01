В Хабаровске пройдет студенческий форум развития территорий ДФО "Мы меняем города"

Студенческий форум развития территорий Дальневосточного федерального округа "Мы меняем города" (16+) пройдет в период с 17 по 19 ноября на площадке Тихоокеанского государственного университета.
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