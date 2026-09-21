Анастасия Куксина вошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс — 2026»

27-летняя Анастасия Куксина из Каменска-Уральского вышла в полуфинал международного конкурса «Топ стюардесс — 2026».
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