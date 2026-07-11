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Гарсия не жалеет о замене Куртуа в 1/4 финала ЧМ с Испанией: «Я говорил перед турниром, что играть будут те, кто готов на 100%. Мы не хотели, чтобы травма Тибо усугубилась»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия ответил на вопрос о замене Тибо Куртуа во втором тайме матча с Испанией (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2026 .

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