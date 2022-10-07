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8 октября: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

8 октября: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

8 октября – 281 день года, до Нового года осталось 84 дня. Какие праздники отмечают сегодня, а также какие важные даты для истории России и Тульской области происходили в этот день, но в другие года, читайте в подборке Тульской службы новостей.

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