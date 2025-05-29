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Вино с халапеньо: стоит ли пробовать

Вино с халапеньо: стоит ли пробовать

В TikTok набирают популярность видео, герои которых добавляют в вино замороженные ломтики халапеньо. «Сноб» узнал у сомелье, какой вкус у модного микса, почему перец не стоит добавлять в бочковые вина и чем его можно заменить.

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