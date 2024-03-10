Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.
Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО
Комментарии
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Владимир Михальков
Помню ещё в 70-80х на некоторых ЖД станциях стояли за колючей проволокой законсервированные паровозы на случай войны а сейчас уже не видно а может и зря? Ить паровоз мог ездить на чём угодно да и колонки для заправки паровозов водой со станций убрали!
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Э! Аллё! А что мы должны им "договаривать" во время войны!
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Обратите, пжлст, внимание - ПОЧТИ ВСЕ сообщения в нынешних новостях - сопровождаются "столько-то бабла", "столько-то заработали (читай стырили"). О чём говорить, когда у всех "бабосики в глазках"???????
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2 час.
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