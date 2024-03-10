Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Владимир Михальков

Помню ещё в 70-80х на некоторых ЖД станциях стояли за колючей проволокой законсервированные паровозы на случай войны а сейчас уже не видно а может и зря? Ить паровоз мог ездить на чём угодно да и колонки для заправки паровозов водой со станций убрали!