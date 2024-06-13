«Большая игра» в Судане – под приглядом британских экспертов

Недавно издание Middle East Eye со штаб-квартирой в Лондоне и широкой корреспондентской сетью в регионе опубликовало обширный материал о об активном продвижении Россией своих стратегических интересов в Судане, включая возможную помощь Вооружённым силам Судана (SAF).
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