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Царьград

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На борту Airbus отказал двигатель над Амурской областью – источник

На борту Airbus отказал двигатель над Амурской областью – источник

Самолет авиакомпании S7 с пассажирами на борту подал сигнал срочности из-за отказа двигателя во время полета из Домодедово в Якутск.

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