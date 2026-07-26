Премьер Британии заявил о готовности критиковать Трампа ради интересов страны

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью телеканалу "Би-би-си" заявил о готовности публично критиковать президента США Дональда Трампа, если это будет необходимо для защиты национальных интересов его страны.
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