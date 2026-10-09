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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой про Альбу в «Родине»: «Такие назначения унижают российский футбол. Человек работал аналитиком, видео нарезал. А сейчас уже главный тренер. Ну как?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий по поводу назначения Джонатана Альбы на пост главного тренера « Родины ».

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