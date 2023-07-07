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Александр Семченко: Зачем Киеву в военный период понадобилось оборудование АЭС?

Александр Семченко: Зачем Киеву в военный период понадобилось оборудование АЭС?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста, кандидата политических наук Александра Семченко: Болгария намерена продать украинской компании «Энергоатому» оборудование своей недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

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