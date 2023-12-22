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ВПП ООН: катастрофический голод угрожает четверти семей в секторе Газа

ВПП ООН: катастрофический голод угрожает четверти семей в секторе Газа

Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия. Сейчас они находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации стадий (ККС) продовольственной безопасности, которую представили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН).

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