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Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров «Intrapharma», гендиректором «SAAED for Traffic Systems» Ибрахимом Юсефом Рамелем

С председателем Совета директоров Intrapharma, генеральным директором SAAED for Traffic Systems (ОАЭ) Ибрахимом Юсефом Рамелем встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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