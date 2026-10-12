Рустам Минниханов встретился с председателем Совета директоров «Intrapharma», гендиректором «SAAED for Traffic Systems» Ибрахимом Юсефом Рамелем

С председателем Совета директоров Intrapharma, генеральным директором SAAED for Traffic Systems (ОАЭ) Ибрахимом Юсефом Рамелем встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым