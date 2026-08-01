Орден за многолетний труд: бывший глава Удмуртии Бречалов отмечен государственной наградой

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о награждении, подписанный президентом России Владимиром Путиным, озвучила на заседании правительства республики временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова.
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