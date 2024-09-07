Новые законы: как изменится жизнь пассажиров и перевозчиков с сентября 2024 года Ольга ВайленкоС начала осени 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые касаются как пассажиров, так и перевозчиков.
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