Икону Андрея Рублева «Святая Троица» привезли в Троице-Сергиеву лавру

Накануне праздника ее доставили на историческое место Знаменитую икону Андрея Рублева «Святая Троица» сегодня утром вывезли из кафедрального собора Спас на Крови и доставили в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.
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