Создатели «космического корабля среди машин» приостановили все работы и готовятся к суду? Появилась противоречивая информация

Как пишет IT Home, сегодня в китайских социальных сетях распространилась информация о том, что «все работы в HiPhi приостановлены, поставки прекращены, а компания начала подготовку к судебному преследованию».
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