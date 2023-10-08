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8 правил сбивания цен: как торговаться в туристических странах

8 правил сбивания цен: как торговаться в туристических странах

Успех шопинга на Востоке зависит от того, насколько вы умеете торговаться. А это своего рода искусство, складывавшееся столетиями… К счастью, сейчас для того, чтобы сбросить цену на понравившийся товар, вовсе не обязательно учить иностранный язык, достаточно лишь запомнить несколько простых правил беседы с продавцом.

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