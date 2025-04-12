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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Заборчик для клумбы своими руками: 10 идей

Заборчик для клумбы своими руками: 10 идей

Дизайн и размеры заборчика для клумбы многообразны и ограничиваются только фантазией садовода Сделать заборчик для клумбы можно самостоятельно из подручных материалов, которые наверняка есть в саду — подойдут камни, доски или даже остатки труб.

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