Заборчик для клумбы своими руками: 10 идей

Дизайн и размеры заборчика для клумбы многообразны и ограничиваются только фантазией садовода Сделать заборчик для клумбы можно самостоятельно из подручных материалов, которые наверняка есть в саду — подойдут камни, доски или даже остатки труб.
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