Воробьев обратился в СК из-за ситуации с отоплением в Подольске

Губернатор Воробьев обратился к СК из-за аварии в котельной в Подольске Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет (СК) России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии