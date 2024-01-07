Воробьев обратился в СК из-за ситуации с отоплением в Подольске

Губернатор Воробьев обратился к СК из-за аварии в котельной в Подольске Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет (СК) России вмешаться в ситуацию с частной котельной, которая допустила чрезвычайное происшествие с потерей теплоснабжения в микрорайоне Климовск в Подольске.