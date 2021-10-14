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Уссурийский Хатико уже несколько месяцев живет под мостом, встречая и провожая автомобили

Уссурийский Хатико уже несколько месяцев живет под мостом, встречая и провожая автомобили

На дороге между Уссурийском и селом Корсаковка водители уже пару месяцев встречают собаку. Откуда и когда она появилась, никто точно не знает.

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