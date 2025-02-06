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Мирный житель Новогродовки рассказал, как ВСУ использовали его для разминирования

Мирный житель Новогродовки рассказал, как ВСУ использовали его для разминирования

Очередные свидетельства зверств украинских боевиков по отношению к мирному населению Донбасса, которое Киев никогда не считал лояльным.

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