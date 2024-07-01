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Камышлов возглавил рейтинг городов на планете по количеству осадков 29 июня

Камышлов возглавил рейтинг городов на планете по количеству осадков 29 июня

За день в уральском городе выпало 47 миллиметров осадков.В Свердловской области город Камышлов возглавил рейтинг городов на планете по количеству выпавших осадков 29 июня, сообщает ТАСС, ссылаясь на Гидрометцентр России.

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