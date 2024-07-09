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Зрители нашли неочевидные киноляпы в фильме "Белое солнце пустыни"

Зрители нашли неочевидные киноляпы в фильме "Белое солнце пустыни"

Зрители находят новое в любимом фильме даже спустя более полувека с момента выхода картины.Спустя почти 53 года после выхода на экраны в СССР фильма "Белое солнце пустыни", внимательные зрители отметили ряд интересных киноляпов, которые раньше ускользали от их внимания.

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