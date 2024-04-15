Comtrade: Россия в 2023 году заняла шестое место по импорту клубники

Россия по итогам 2023 года заняла шестое место в рейтинге крупнейших мировых импортеров клубники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные статистические службы других стран.
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