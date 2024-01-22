Экс-командующий армией США Ходжес: У РФ есть сценарий разрушения НАТО

У Российской Федерации якобы есть сценарий нападения на Североатлантический альянс. Об этом передает Daily Mail, ссылаясь на слова бывшего командующего армией Соединенных Штатов Бена Ходжеса и ряда военных экспертов.
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