Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон об ужесточении правил в отношении мигрантов. «Принимая во внимание решение Конституционного совета… от 25 января 2024 года, президент республики публикует закон», — приводит текст документа РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии