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Газета.ру

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NBC: глава Пентагона Хегсет заявил о планах баллотироваться на пост президента

NBC: глава Пентагона Хегсет заявил о планах баллотироваться на пост президента

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил друзьям и соратникам, что рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2028 году.

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