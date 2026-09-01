У школьной остановки в селе Ивановской области устроили свалку

Жительница Ивановского района обратилась в редакцию «Ивановских новостей» с жалобой на состояние остановки общественного транспорта «Школа» в Ново-Талицах.
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