Нарушителей ПДД у школы в Ялте привлекли к ответственности

Госавтоинспекция отреагировала на сигналы из социальных сетей.В одном из ялтинских микрорайонов внимание полиции привлекли кадры, запечатлевшие транспортные средства, припаркованные прямо на «зебре» и вплотную к ней.
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