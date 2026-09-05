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Вести Севастополь

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Нарушителей ПДД у школы в Ялте привлекли к ответственности

Нарушителей ПДД у школы в Ялте привлекли к ответственности

Госавтоинспекция отреагировала на сигналы из социальных сетей.В одном из ялтинских микрорайонов внимание полиции привлекли кадры, запечатлевшие транспортные средства, припаркованные прямо на «зебре» и вплотную к ней.

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