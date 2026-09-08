Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 782 подписчика

Политолог Пятибратов: Каллас ошибочно называет правые силы в ЕС пророссийскими

Политолог Пятибратов: Каллас ошибочно называет правые силы в ЕС пророссийскими

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о страхе из-за победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым