Политолог Пятибратов: Каллас ошибочно называет правые силы в ЕС пророссийскими

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о страхе из-за победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.