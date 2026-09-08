Политолог Пятибратов: Каллас ошибочно называет правые силы в ЕС пророссийскими

Доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о страхе из-за победы партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт.
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