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Что сажают под зиму: график и список культур для раннего урожая

Что сажают под зиму: график и список культур для раннего урожая

Когда осенние хлопоты в огороде подходят к концу, у многих возникает вопрос: не поздно ли еще что-то посадить? Оказывается, осень — самое время заложить фундамент для будущего раннего урожая .

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