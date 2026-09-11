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РИА Новый день

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Ямальчанка во время ссоры облила пенсионерку кипятком

Ямальчанка во время ссоры облила пенсионерку кипятком

Ямальчанка во время ссоры обила кипятком пенсионерку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, под суд попала 40-летняя жительница села Аксарка.

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