Астрологи предсказывают: Повар Путина еще появится? Прогнозы Татьяны Калининой, Александра Зараева и Зои Климюк о главе ЧВК «Вагнер» Ирэн ОрлонскаяВ среду, 23 августа 2023 года, произошло громкое и неожиданное событие, которое перевернуло мир.