Кения: есть опасения, что несколько человек были убиты и ранены, транспортные средства были сожжены, а полиция применила слезоточивый газ возле стадиона Нембуре в графстве Эмбу во второй половине дня, когда заместитель президента Китуре Киндики встречался с делегатами округа Объединенного демократического альянса.
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