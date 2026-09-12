Кения: есть опасения, что несколько человек были убиты и ранены, транспортные средства были сожжены, а полиция применила слезоточивый газ возле стадиона Нембуре в графстве Эмбу во второй половине дня, когда заместитель президента Китуре Киндики встречался с делегатами округа Объединенного демократического альянса.