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Песков призвал не надевать розовые очки из-за позиции США по Украине

России не нужно спешить надевать розовые очки из-за решения США отказаться от поддержки Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая 11 марта на всероссийской научно-практической конференции "Современные медиа: возможности, вызовы, угрозы".

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