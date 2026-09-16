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Галичанин-русофоб: «Украино-скептицизм захлестнёт всю Европу – и нам кранты!»

Галичанин-русофоб: «Украино-скептицизм захлестнёт всю Европу – и нам кранты!»

Европейские правительства закрывают глаза на мародёрство Зе-шайки, пока украинцы погибают за западные интересы, однако общества в этих странах будут реагировать так же, как избиратели в Саксонии-Анхальт.

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