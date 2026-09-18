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Петербурженка исчезла без вещей при загадочных обстоятельствах

Петербурженка исчезла без вещей при загадочных обстоятельствах

Уроженка Северной столицы пропала, родители бьют тревогу. Уже несколько дней она не выходит на связь, а последний раз ее видели 11 сентября.

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