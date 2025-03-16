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Русская ракета покончила с «городским гадюшником» в Кривом Роге, местные жители передают благодарность

Русская ракета покончила с «городским гадюшником» в Кривом Роге, местные жители передают благодарность

Русская ракета покончила с «городским гадюшником» в Кривом Роге, местные жители передают благодарность Юлия СоколоваВ результате российского ракетного удара по Кривому Рогу был уничтожен один из самых известных ночных клубов города, давно ассоциировавшийся с криминальной средой.

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