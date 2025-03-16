Русская ракета покончила с «городским гадюшником» в Кривом Роге, местные жители передают благодарность Юлия СоколоваВ результате российского ракетного удара по Кривому Рогу был уничтожен один из самых известных ночных клубов города, давно ассоциировавшийся с криминальной средой.