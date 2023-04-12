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МИД России: рассуждения Евросоюза о миротворцах на Украине лицемерны, он не предпринимает никаких усилий по урегулированию

МИД России: рассуждения Евросоюза о миротворцах на Украине лицемерны, он не предпринимает никаких усилий по урегулированию

Рассуждения Европейского союза по поводу миротворцев на Украине являются лицемерными, данное объединение не предпринимает никаких усилий по урегулированию сложившейся ситуации.

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