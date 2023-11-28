Цена на новый Li L8 Pro Edition 42.8 кВт/ч 330 кВт 2023 года

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Новый электромобиль Li L8 Pro Edition 2022 года Цена: 359 800 юаней (RMB) (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2023 Конструкция: кроссовер Тип: гибридный Общая максимальная мощность (кВт)：330 Полный максимальный крутящий момент (Нм): 620 Запас хода на чистом электричестве WLTC (км): 175 Запас хода на чистом электричестве CLTC (км): 210 Энергия батареи … The post Цена на новый Li L8 Pro Edition 42.