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Царьград

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Туристические объекты ждут освобождения от запрета на дорожную рекламу

Туристические объекты ждут освобождения от запрета на дорожную рекламу

Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил разрешить туристическим объектам размещать информацию на дорожных знаках как социальную рекламу.

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