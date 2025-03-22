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Мирра Андреева: «Распечатаю и помещу в рамку сторис Леброна. У меня уже есть рамка с твитом Энди Маррея, поэтому постараюсь сделать то же самое»

Мирра Андреева: «Распечатаю и помещу в рамку сторис Леброна. У меня уже есть рамка с твитом Энди Маррея, поэтому постараюсь сделать то же самое»

Звезда «Лейкерс» в инстаграме поздравил ее с победой на турнире в Индиан-Уэллс. – Леброн Джеймс посвятил тебе пост в соцсети.

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