Швейцария заявила о готовности принять встречу Трампа и Путина по Украине

Швейцария готова принять у себя встречу президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта в Украине, если они об этом попросят, передает Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.
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